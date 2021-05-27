Тюмень, , 18:15 — REGNUM В Тюменской области 27 мая на 541-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись три автомобиля. Погибла семья с маленьким ребёнком, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

В аварии участвовали два легковых автомобиля Toyota Corolla и большегруз DAF. По предварительным данным водитель Toyota, двигавшейся из Тюмени, во время обгона задел идущую впереди легковую машину и столкнулся со встречной фурой.

Погибли три человека — водитель Toyota Corolla, женщина и ребёнок. Предположительно, все они являлись членами одной семьи. Обстоятельства трагедии выясняются.