Кимры, Тверская область, 27 мая 2021, 18:14 — REGNUM Две детские поликлиники и бассейн будут построены в городе Кимры Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Игоря Рудени с общественностью города Кимры и Кимрского района 27 мая. На встрече обсуждались актуальные вопросы развития территорий. Так, губернатор подчеркнул, что работа областного правительства нацелена на решение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в здравоохранении, образовании, демографии и семейной политике, в экономике и развитии инфраструктуры.
Как отмечалось, в 2020 году был отремонтирован участок в 20 км дороги до областного центра, в 2021 году в план работ включено еще 27 км трассы, общая протяженность которой составляет порядка 60 км.
Глава региона отметил, что город за последнее время стал более благоустроенным. Ранее губернатор ознакомился с ходом благоустройства Коммунистической набережной, которую приведут в порядок в этом году. В 2021 году планируется приступить к рекультивации свалки под Кимрами.
Также в июле в Кимрской и других агломерациях Тверской области заработает новая модель пассажирских перевозок, что повысит комфорт передвижения жителей. В конце марта 2021 года «Транспорт Верхневолжья» уже запустил из Твери новые междугородние автобусные маршруты в Кимры. Летом по 12 городским и 12 пригородным маршрутам здесь начнут курсировать 48 новых автобусов, совершая свыше 370 рейсов в сутки.
Жители Кимр и Кимрского района в ходе разговора с губернатором обратили внимание на ряд вопросов, требующих решений. Так, прозвучало обращение о необходимости строительства в районе нового детского сада. Губернатор поручил Минобразования региона рассмотреть такую возможность. Также актив территории обратился к Игорю Рудене с просьбой об открытии сосудистого отделения при местной больнице. Сейчас решением этой задачи занимается министерство здравоохранения региона. Кроме того, планируется создать в городе Кимры центр амбулаторной онкологический помощи. Ещё одной темой обсуждения стала дорога к Белому Городку, обсуждалось участие посёлка в программе создания комфортной городской среды, ремонте коммунальных сетей в Кимрах, дорожной инфраструктуры в районе, развитии транспортного сообщения и других важных для территорий направлениях. По всем обращениям Игорь Руденя дал необходимые поручения отраслевым Министерствам и ведомствам.
Добровольцы района спросили губернатора о развитии в Кимрском районе волонтерского движения. О перспективах рассказала руководитель регионального штаба акции «МыВместе» Юлия Саранова, которая стала участником встречи.