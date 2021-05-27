Кимры, Тверская область, 27 мая, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Две детские поликлиники и бассейн будут построены в городе Кимры Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Игоря Рудени с общественностью города Кимры и Кимрского района 27 мая. На встрече обсуждались актуальные вопросы развития территорий. Так, губернатор подчеркнул, что работа областного правительства нацелена на решение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в здравоохранении, образовании, демографии и семейной политике, в экономике и развитии инфраструктуры.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Игоря Рудени с общественностью города Кимры и Кимрского района

«Регион максимально участвует в отраслевых федеральных программах, в том числе по благоустройству объектов городской среды, ремонту дорог. Важные направления — работа наших больниц, детских садов, школ, спортивных учреждений. Мы приняли решение о строительстве в Кимрах двух детских поликлиник, уже посмотрели предполагаемые площадки. Также обсудили строительство бассейна в Кимрах, планируем его ввести в ближайшие два года. Кроме того, в этом году завершаем ремонт дороги от Твери до города Кимры», — сообщил Игорь Руденя.

Как отмечалось, в 2020 году был отремонтирован участок в 20 км дороги до областного центра, в 2021 году в план работ включено еще 27 км трассы, общая протяженность которой составляет порядка 60 км.

Глава региона отметил, что город за последнее время стал более благоустроенным. Ранее губернатор ознакомился с ходом благоустройства Коммунистической набережной, которую приведут в порядок в этом году. В 2021 году планируется приступить к рекультивации свалки под Кимрами.

Также в июле в Кимрской и других агломерациях Тверской области заработает новая модель пассажирских перевозок, что повысит комфорт передвижения жителей. В конце марта 2021 года «Транспорт Верхневолжья» уже запустил из Твери новые междугородние автобусные маршруты в Кимры. Летом по 12 городским и 12 пригородным маршрутам здесь начнут курсировать 48 новых автобусов, совершая свыше 370 рейсов в сутки.

Жители Кимр и Кимрского района в ходе разговора с губернатором обратили внимание на ряд вопросов, требующих решений. Так, прозвучало обращение о необходимости строительства в районе нового детского сада. Губернатор поручил Минобразования региона рассмотреть такую возможность. Также актив территории обратился к Игорю Рудене с просьбой об открытии сосудистого отделения при местной больнице. Сейчас решением этой задачи занимается министерство здравоохранения региона. Кроме того, планируется создать в городе Кимры центр амбулаторной онкологический помощи. Ещё одной темой обсуждения стала дорога к Белому Городку, обсуждалось участие посёлка в программе создания комфортной городской среды, ремонте коммунальных сетей в Кимрах, дорожной инфраструктуры в районе, развитии транспортного сообщения и других важных для территорий направлениях. По всем обращениям Игорь Руденя дал необходимые поручения отраслевым Министерствам и ведомствам.

Добровольцы района спросили губернатора о развитии в Кимрском районе волонтерского движения. О перспективах рассказала руководитель регионального штаба акции «МыВместе» Юлия Саранова, которая стала участником встречи.

«Запускаем проект по созданию в районах добровольческих центров. В Твери откроется региональный центр, где будет действовать образовательная площадка для волонтеров всей области. В муниципалитетах хотим закреплять команды, которые работали с нами в рамках акции «МыВместе» в 2020 году. Продолжим реализацию проектов по поддержке пожилых людей, семей в трудной жизненной ситуации. Рада, что в Кимрах есть добровольцы, которые готовы вместе с нами организовать эту работу», — отметила Юлия Саранова.