Сан-Матео, США, , 18:13 — REGNUM Компания Sony официально представила линейку бесплатных игр сервиса PS Plus, которые станут доступны обладателям консолей PS4 и PS5 в июне 2021 года. Об этом сообщалось в блоге PlayStation.

Обладатели консолей PlayStation 4 смогут добавить в свою библиотеку Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и Star Wars: Squadrons. Владельцы PlayStation 5, в свою очередь, получат доступ к Operation: Tango.

Напомним, что PS Plus — это онлайн-сервис для консолей семейства PlayStation, позволяющий пользоваться сетевыми функциями в играх. Помимо этого, подписчики сервиса получают несколько бесплатных игр каждый месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Игру Dying Light со всеми дополнениями перевыпустили на PC и консолях