Тула, , 18:10 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти трёхлетнего ребенка возбуждено следственными органами в Тульской области, сообщили 27 мая в пресс-службе регионального СУ СКР по региону.

Сообщение о смерти трехлетнего ребенка по дороге в больницу в городе Туле поступило днём 27 мая. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Предварительно установлено, что вечером 26 мая семья, жители посёлка Шварцевский Киреевского района, приобрела в магазине города Новомосковск продукты питания. После еды мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младший ребенок по пути в больницу города Тулы скончался. Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.