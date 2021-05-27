Варшава, , 18:09 — REGNUM Состоялся релиз Dying Light: Platinum Edition — полной версии «зомби-боевика» Dying Light. Об этом 27 мая сообщает издание Game Informer.

В Platinum Edition войдут основная игра, четыре дополнения и множество наборов различного дополнительного контента. Новое издание Dying Light уже доступно на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, что сегодня, 27 мая 2021 года, разработчики Dying Light должны провести тематическую презентацию, посвящённую сиквелу проекта. На ней они назовут официальную дату релиза игры.

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