Москва, , 18:06 — REGNUM Продукция военного назначения может начать поставляться в Габон из России, сообщил 27 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Габона Пакомом Мубеле-Бубейя Лавров сказал:

«Мы готовы и поставлять продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности государства Габон».

Глава российской дипломатии добавил, что у России есть опыт подготовки кадров для вооружённых сил Габона, а также для правоохранительных органов этой африканской страны. На уровне министерств обороны существуют соответствующие договорённости.

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