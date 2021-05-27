Москва, 27 мая 2021, 18:06 — REGNUM Продукция военного назначения может начать поставляться в Габон из России, сообщил 27 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Габона Пакомом Мубеле-Бубейя Лавров сказал:
Глава российской дипломатии добавил, что у России есть опыт подготовки кадров для вооружённых сил Габона, а также для правоохранительных органов этой африканской страны. На уровне министерств обороны существуют соответствующие договорённости.
Читайте ранее в этом сюжете: Замминистра обороны России встретился с министром обороны Габона