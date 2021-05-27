Саранск, , 18:04 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 27 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 30 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 849 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 16 человек, всего с начала пандемии выздоровел 18 551 житель Мордовии. 275 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне от COVID-19 скончались двое жителей республики, за минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2023 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 26 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 496 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1937 человек.