Брюссель, , 18:04 — REGNUM Евросоюз продлил до 1 июня 2022 года срок действия санкционных ограничений в отношении физических и юридических лиц Сирии, сообщает 27 мая официальный сайт Совета ЕС.

«Сегодня совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима ещё на один год, до 1 июня 2022 года, в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране», — указано в пресс-релизе Совета.

В санкционный список включены 283 человека и 70 предприятий Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС на данный момент не поддерживает контактов с официальным Дамаском и не стремится к нормализации отношений с Сирией. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз не будет помогать восстановлению Сирии, пока там не произойдет «транзит власти».

Напомним, законное правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2011 года противостоит вооруженным формированиям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных исламистских группировок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме не согласны с оценкой ЕС выборов в Сирии