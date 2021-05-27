Киев, , 18:10 — REGNUM За блокадой трубопровода «Прикарпатзахидтранс» на самом деле стоят интересы иностранных земельных магнатов, которые хотят искусственно создать дефицит топлива и обанкротить аграриев, а потом забрать землю за долги. Об этом 27 мая заявил политический эксперт Михаил Чаплыга, комментируя подписание президентом Владимиром Зеленским закона о внесении изменений в земельный кодекс.

По словам Чаплыги, власть во главе с Зеленским действует в интересах иностранных граждан, которые владеют большими площадями украинских земель. Он отметил, что последний «земельный» закон, который недавно подписал президент — это «бомба», потому что государственные земли передали местным князькам.

Вот почему, пояснил эксперт, власть именно накануне посевной остановила трубопровод «Прикарпатзахидтранс», чтобы взвинтить цены на топливо и обанкротить мелких и средних аграриев.

«А как вам такой вариант — когда и землю заберут, и еще селяне будут должны? Следим за руками… Как изъять землю у папуасов? Забирать лучше всего пакетом, у фермеров и аграрных хозяйств. А как сделать, чтобы мелкие собственники отдали землю? Обанкротить! Что делают «зеленые» по наводке своих хозяев? Правильно, перед посевной обрубают поставки дизеля! Поняли теперь, зачем остановили трубопровод «Прикарпатзахидтранс»?», — задался эксперт риторическим вопросом.

Как отметил Чаплыга, базовая идея заключается в том, чтобы загнать украинских аграриев в долги и заставить за бесценок отдать свои земельные наделы.

«Дальше схема такая: на рынке дефицит — аграрии, чтобы купить дизель, влазят в долги и за бесценок продают будущий урожай. Приходит осень — и аграрии кругом всем должны? Денег нет — отдавайте свои земли! Отдавайте земли бесплатно, и еще должны! Вот зачем все эти танцы вокруг трубопроводов», — констатировал политолог, предположив, что это не последняя такая схема, потому что Зеленскому дан приказ от партнеров «обанкротить и скупить».

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины заявили, что рынок земли в стране будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций», поскольку главные законодательные акты, необходимые для запуска рынка земли, уже «финализированы». В феврале, вводя санкции против лидеров оппозиции, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» (СЗН), который принадлежал компании «ПрикарпатЗападтранс».