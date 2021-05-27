Москва, , 18:03 — REGNUM Российская певица Клава Кока приобрела первый автомобиль. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 27 мая.

https://www.instagram.com/p/CPYBpcltrZY/

«Принимаю поздравления. Знакомьтесь, мой первенец — Maybach!» — подписала фото с машиной певица. Стоимость автомобиля исполнительницы оценивается более чем в 7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Клава Кока выпустила композицию под названием «Нокаут». Песня была записана совместно с солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым.

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