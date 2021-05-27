Москва, , 17:56 — REGNUM Банк России отмечает замедление роста цен в последние недели. Об этом заявила 27 мая первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева.

«Инфляция немножко за последние недели замедлилась», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем замглавы регулятора отметила, что текущее инфляционное давление пока «остаётся повышенным».

Напомним, накануне Росстат сообщил, что рост потребительских цен за неделю с 18 по 24 мая ускорился до 0,2% с 0,1% в предыдущие две недели. Инфляция за период с начала мая, по оценке ведомства, достигла 0,5%, а за период с начала текущего года — 3,2%.

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