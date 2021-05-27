Санта-Моника, США, , 17:55 — REGNUM Приключенческая игра Uncharted 4: A Thief’s End в ближайшее время может выйти на PC. Об этом 27 мая сообщает издание Eurogamer.

Информация о релизе PC-версии Uncharted 4 была опубликована в официальном документе компании Sony для связи с инвесторами. Ранее подобным образом на PC были выпущены Horizon: Zero Dawn и Days Gone.

Напомним, оригинальный релиз Uncharted 4: A Thief’s End на консоли PlayStation 4 состоялся в 2016 году. Разработкой проекта занималась американская студия Naughty Dog.

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