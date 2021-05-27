Курган, , 17:55 — REGNUM В Курганской области к 27 мая подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 27 мая выявлено 21 278 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 119 человек, скончались 415 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).