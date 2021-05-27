Москва, , 17:55 — REGNUM Министр обороны Сергей Шойгу представил президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил РФ, который планируется создать в Московской области рядом с парком «Патриот».

Об этом 27 мая сообщил телеканал «Россия 24».

Сергей Шойгу пояснил, что новый музей позволит показать гражданам России более 700 тыс. экспонатов, хранящихся в запасниках музеев.

«Мы сейчас представляем большой проект — строительство главного музея Вооруженных сил. Он у нас есть в Москве, мы единственное делаем это для того, чтобы 740 тысяч экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли бы выставить для наших соотечественников, чтобы можно было показать все это», — сказал министр обороны РФ.

Он уточнил, что одного только стрелкового оружия в запасниках военных музеев насчитывается 43 тыс. единиц.

Музей площадью 150 тыс. квадратных метров будет иметь форму пятиконечной звезды, в каждом из лучей которой будут демонстрироваться экспонаты, относящиеся к конкретному событию военной истории России.

Первыми такими экспозициями станут реликвии эпох Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематики всех пяти выставок предполагается менять каждые полгода.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал еще более нарастить долю высокоточного оружия в ВС России