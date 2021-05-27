Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Сенаторы от Республиканской партии в четверг, 27 мая, предложили снизить цену инфраструктурного плана президента США Джо Байдена до $928 млрд, сообщает Associated Press.

Инфраструктурный план, который Байден изначально оценил в $2 трлн, вызвал острые разногласия между демократами и республиканцами, которые изначально предложили снизить цену плана до $568 млрд.

Пытаясь добиться одобрения, на прошлой неделе Байден опустил цену до $1,7 трлн. Очевидно, что республиканцы посчитали это недостаточным и продолжили наставить на более скромных тратах.

Напомним, что ранее республиканцы также отвергли идею Байдена о повышении корпоративного налога ради оплаты инфраструктурного плана. Вместо этого они предложили использовать средства, который остались от проектов, направленных на борьбу с COVID-19.