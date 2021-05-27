Тюмень, , 17:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 мая коронавирусом заразились 36 589 человек, выздоровели 34 015 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 27 мая скончались 559 пациентов с COVID-19, что на семь человек больше, чем днём ранее.