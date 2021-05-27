Москва, , 17:46 — REGNUM Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-апреле 2021 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,2 млн пассажиров. Об этом сообщает 27 мая пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, пассажиропоток международных рейсов за период с начала года сократился на 64,7% — до 3 млн человек, а на внутренних рейсах вырос на 37,6% — до 21,1 млн человек.

Сообщается также, что в апреле российские перевозчики обслужили 7,2 млн пассажиров, что в 9,7 раза больше, чем в апреле прошлого года.

Международные перевозки в апреле выросли в 46,4 раз (до 1 млн пассажиров), внутренние — в 8,6 раза (до 6,2 млн пассажиров).