Белгород, , 17:48 — REGNUM Новый детский сад появится в селе Сергиевка Губкинского городского округа Белгородской области. Его возведут в стиле русской усадьбы XIX века, сообщили 27 мая в пресс-службе правительства региона.

Проекты нескольких социальных объектов обсудили на заседании архитектурно-градостроительного совета области. Так, уже в 2021 году строители приступят к капитальному ремонту фасада школы №6 в Старом Осколе. Предпочтение в отделке учебного заведения было отдано лаконичной цветовой гамме, работы завершат в 2022 году, на них потратят 205 млн рублей.

В селе Сергиевка построят новый детский сад на 55 детей. Три группы разных возрастов разместят в здании, стилизованном под русскую усадьбу XIX века. Проектом также предусмотрено вертикальное озеленение, беседки для родителей, теневые навесы.

Для разработки концепции здания новой художественной школы в микрорайоне «Журавлики» в Губкине власти привлекут архитектурное бюро из Москвы, которое реализовало проекты арт-резиденции и несколько десятков выставок в Московском музее современного искусства, Еврейском музее, ВДНХ, музее современного искусства «Гараж». Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что новая художественной школа будет уникальным архитектурным объектом как для региона, так и для всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты облдумы 27 мая утвердили увеличение расходной части бюджета на 10 миллиардов рублей в пользу поддержки социальной сферы.

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