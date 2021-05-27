Мадрид, , 17:42 — REGNUM 27 мая на официальном сайте мадридского «Реала» объявили об уходе французского специалиста Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. Под руководством Зидана мадридский «Реал» занял вторую строчку в прошедшем сезоне испанской Примеы.

В Лиге Чемпионов мадридский «Реал» завершил свое выступление на стадии ½ финала, вылетев от лондонского «Челси» по сумме двух матчей со счетом 1:3 (1:1, 2:0).

Под руководством Зинедина Зидана мадридский «Реал» трижды становился победителем Лиги Чемпионов в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18. 31 мая 2018 года Зидан объявил об уходе из «Реала». Однако 1 марта 2019 года на сайте мадридского клуба было объявлено о том, что Зидан возвращается на пост главного тренера «сливочных», сменив Сантьяго Солари.