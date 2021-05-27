Загреб, , 17:41 — REGNUM В Хорватии с 28 мая будут смягчены эпидемиологические меры, сообщил национальный штаб гражданской защиты населения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Теперь можно на открытых пространствах собираться по 100 человек вместо нынешних 25, запрет на частные собрания будет снят, а рестораны смогут работать в закрытых помещениях.

В отличие от ресторанов, кафе по-прежнему смогут работать только на террасах. График работы всех предприятий общественного питания, а также пекарни увеличен на один час, поэтому они смогут работать до 23:00.

Ограничение максимальной загрузки в общественном транспорте 40 процентов также отменяется, но сохраняется обязанность ношения защитной маски.

Детям до 12 лет, путешествующим в сопровождении родителей, у которых есть справка о вакцинации или отрицательный результат теста, не нужно будет проходить тест для пересечения границы.

В Хорватии зарегистрировано почти на 42 процента меньше новых случаев, чем семь дней назад.

За последние сутки зарегистрировано 538 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.