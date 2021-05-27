Берлин, , 17:41 — REGNUM В Берлине заложен храм House of One, которая должен стать местом религиозных встреч для приверженцев сразу трех религий — христианства, иудаизма и ислама, сообщает 27 мая телеканал Rbb.

Здание высотой 42 метра будет построено на площади Петриплатц, на месте разрушенной церкви XIII века. В новом здании будут отдельно расположены христианская церковь, синагога и мечеть с одним общим залом.

В церемонии закладки принял участие спикер бундестага Вольфганг Шойбле, назвавший этот проект «необыкновенным».

Строительство House of One планируют завершить в 2024—2025 гг.

Читайте ранее в этом сюжете: Amnesty International сообщает о нарушениях прав мигрантов в Швейцарии