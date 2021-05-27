Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 406 тыс. на прошлой неделе, что стало новым самым низким показателем с начала пандемии коронавируса. Данные отражают факт постепенного восстановления экономики, сообщает 20 мая Associated Press.

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Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 38 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 444 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

Отмечается, что за последнюю неделю продолжили расти продажи в торговых центрах. Их резкий рост был зафиксирован в начале апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме ожидают, что уровень безработицы в США в мае — июне будет наибольшим, а потом начнётся спад.