Москва, , 17:37 — REGNUM Законопроект о дополнительных льготах для инвалидов внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Предлагается предоставить детям-инвалидам преимущественное право обслуживания в медицинских организациях вне очереди.

Кроме того, парламентарии хотят гарантировать на законодательном уровне такое же преимущественное право для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства.

Как правило, острая необходимость посещения врача возникает у родителей с детьми-инвалидами в случае нуждаемости в лекарствах, проведения неотложного обследования, получения срочной рекомендации врача, отмечают депутаты.

Сейчас регионы сами могут решить вопрос внеочередного приема в поликлиниках — в России имеются субъекты РФ, которые обратили внимание на необходимость предоставления права внеочередного посещения врача детьми-инвалидами и внесли соответствующие изменения в нормативные правовые акты. Речь идет, в частности, о Ростовской и Томской областях.

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