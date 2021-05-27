Новосибирск, , 17:34 — REGNUM Прокуратура Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о дорожной деятельности и безопасности дорожного движения. Проверка связана с состоянием Октябрьского (Коммунального) моста. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Отмечается, что по данным обследования моста, которое в 2018 году проводил Сибирский государственный университет путей сообщения, состояние объекта оценено как ограничено работоспособное. При этом капитальный ремонт моста не проводился.

«Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения, — подчеркнули в ведомстве — В этой связи прокуратура Новосибирска обратилась в суд с иском об обязании мэрии города и подведомственного учреждения, осуществляющего эксплуатацию Октябрьского (Коммунального) моста, разработать проектно-сметную документацию на мост».

Кроме того, прокуратура потребовала провести капитальный ремонт моста. Рассмотрение судом иска взято ведомством на контроль.

Октябрьский (Коммунальный) мост был построен в Новосибирске в 1954 году, а введён в эксплуатацию в 1955 году.