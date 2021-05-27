27 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Санкт-Петербургский международный книжный салон в этом году впервые организован в самом важном и главном месте Петербурга, на Дворцовой площади. Он стал украшением отмечаемого 27 мая Дня города и символом того, что литература, культура и знание — сильнее любых катаклизмов.

XVI международный книжный салон на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Книжный салон ежегодно проходит в Северной столице с 2006 года. Первые десять лет его принимали павильоны выставочного комплекса Ленэкспо, с 2015 года салон переехал в Михайловский манеж.

В 2020 году из-за коронавируса салон смог пройти только в режиме онлайн. В этом году основной площадкой мероприятия стала Дворцовая площадь и здание Главного Штаба, в котором находится экспозиция Эрмитажа.

XVI международный книжный салон на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина на Дворцовой площади, где проходит Книжный салон Дарья Драй © ИА REGNUM

Ключевыми тематиками программы салона в этот раз стали 800-летие со дня рождения святого князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова.

На Книжном салоне запланировано более 200 встреч авторов с читателями, автограф-сессий, презентаций и дискуссий, в том числе 70 мероприятий для детей.

XVI международный книжный салон на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа книг на Книжном салоне Дарья Драй © ИА REGNUM Посетители на Книжном салоне Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа книг на Книжном салоне Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители на Книжном салоне Дарья Драй © ИА REGNUM Посетители на Книжном салоне Дарья Драй © ИА REGNUM

Для посетителей салона организовано три входа на Дворцовую площадь, откуда можно попасть в арку Главного штаба. На самой площади возведён книжный уличный павильон, где свою продукцию представляют крупнейшие издательства Санкт-Петербурга и Москвы, редакции СМИ, профессиональные ассоциации и другие участники.

Площадка на Дворцовой площади работает ежедневно по 29 мая с 11:00 до 20:00 часов, с соблюдением всех мер безопасности, действующих в городе по рекомендации Роспотребнадзора.