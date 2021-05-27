Луганск, 27 мая 2021, 17:29 — REGNUM Мирный житель населённого пункта Кременная (Украина) подорвался на мине ВСУ, сообщил 27 мая журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Отметив, что украинские боевики продолжают подвергать опасности жизни и здоровье мирных жителей Донбасса, беспорядочно устанавливая мины на оккупированной территории, луганский офицер сообщил: мирный житель получил множественные осколочные ранения, подорвавшись «на неизвестном взрывном устройстве».
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