Белград, , 17:38 — REGNUM По случаю сербско-российских военных учений на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на пресс-конференции 27 мая заявил, что США уважают Сербию как участника программы НАТО «Партнерство ради мира», добавив, что учения являются суверенным правом двух государств.

Кирби подчеркнул, что у него недостаточно информации о сербско-российских учениях. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Пусть два суверенных государства обсуждают свои учения и двусторонние отношения, это их дело». Кирби "Если НАТО хочет прокомментировать учения, то это скорее вопрос для наших коллег из Брюсселя.

Он подчеркнул, что США уважают вклад Сербии в программу НАТО «Партнерство ради мира».

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