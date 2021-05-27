27 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Коллизия коллизией погоняет: запрет Сбербанка, с одной стороны, может ограничивать, как говорят представители ПС «Мир», доступность финуслуг, с другой – отсутствие запрета при 80 % доли данного рынка может повлечь высокие расходы самого банка, при этом созданная регулятором платежная система будет обсуждать эти вопросы с самим же регулятором.

Галина Смирнова, , 18:28 — REGNUM Можно любить Сбербанк, можно не любить, но сегодняшние «охи» и «ахи» по поводу якобы запрета банком пополнения выпущенных им же, заметим, социальных и, отдельно подчеркнем, бесплатных карт платежной системы «Мир», может быть ни чем иным, как «выкриками» участников рынка о собственной безнадёге. Потому как выходит, что хотят они заработать за счет другого банка, в данном случае Сбербанка. Конечно, возможно, это всего лишь «голоса» конкурентной борьбы. Однако с учетом далеко не простой ситуации как на мировом, так и на российском финансовом рынках — когда некоторые банки страны, по сути, готовы выкинуть белый флаг перед порогом финансового регулятора, для тех же, кто хочет еще побороться за жизнь, сейчас «любая копейка рубль сбережет», — пользователям банковских услуг важно не потерять свои деньги. Не стоит забывать и о звучавших на фоне санкций угрозах отключения России от международных платежных систем. Мы, конечно, не злопамятные, но память у нас хорошая. О санкциях вообще сложно забыть. Да, некоторые эксперты и специалисты говорили, что сценарий с отключениями маловероятен. Но, как говорят в России — «на Бога надейся, но сам не плошай». Тем более, эксперты ведь не Боги!

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что Сбербанк запрещает пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков. Об этом изданию в свою очередь сообщили как раз участники рынка. Между тем, как пишет издание, поведение крупнейшего игрока на «карточном» рынке, (то есть Сбербанка, на который приходится почти 80% всех выпущенных карт «Мир») «коллеги предпочли не комментировать, также поступили в ЦБ». Казалось бы, а что тут комментировать? Всё предельно ясно: Сбербанк выпустил пластиковые карты платежной системы «Мир», в рамках которой пополнение карт для их владельцев является бесплатным. Для владельцев является бесплатным! Но — за счет банка-эмитента, то есть банка, выпустившего карту! Как известно, банки взимают комиссию за обслуживание карт, выпущенных сторонними организациями, и происходит это за счет пользователя карты. В случае же с картами ПС «Мир», как мы указали выше, за счет клиента взимание комиссии невозможно, а значит, обслуживание карт Сбербанка в рамках данной платежной системы в сторонних банкоматах, будет происходить за счет Сбербанка. Вот так социальное благо можно превратить, по сути, в откровенный вывод денег. Ну, а как иначе это еще можно назвать? Деньги, вносимые их владельцем, останутся деньгами владельца, а Сбербанк в зависимости от пополняемой суммы будет обязан платить проценты стороннему банку. Спрашивается, с чего вдруг? При этом главный вопрос, какая в том необходимость, остается как бы за кадром. Какая необходимость использовать сторонние банки при пополнении карты «Мир» банка-эмитента, то есть Сбербанка, когда у него самая широкая сеть офисов и банкоматов в России.

Однако, по мнению экспертов, ситуация всё-таки выглядит не столь однозначной.

«С точки зрения клиентоориентированности запрет малодопустим, особенно с учетом того, что банк использует остатки на картах «Мир» как свободную ликвидность, а значит, хорошо на этом зарабатывает», — пояснил изданию «Коммерсантъ» главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. В плане экономии расходов банка на обслуживание сторонних операций, признает эксперт — запрет «вполне уместен, хотя и нелогичен, поскольку Сбербанк по своему основному дивизиону и так получает достаточно большую выгоду».

Банковские карты Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

И что это значит? «Поделись улыбкою своей»? Нужно поделиться выгодой своей с другими? Остается только согласиться: как сказал эксперт, «запрет уместен, хотя и нелогичен»! Потому как при 80-процентной доле на рынке расходы у Сбербанка могут быть высокими.

По мнению директора процессингового центра «Картстандарт» Майи Глотовой, как пишет «Коммерсантъ», отказ в оказании определенных услуг в рамках платежной системы может свидетельствовать о «нарушении баланса интересов в установленных платежной системой межбанковских комиссиях, и оптимальным способом решения является не административное давление, а адаптация условий платежной системы». В то же время, указывает издание, эксперты отмечают, нельзя забывать и о социальной миссии Сбербанка, который исторически является концентратором большей части бюджетных выплат гражданам.

Позднее издание «Известия» опубликовало мнения других экспертов, которые, во-первых, опровергли тот самый якобы запрет на пополнение выпущенных Сбербанком карт «Мир» в сторонних банкоматах, отметив, что, скорее всего, широкая сеть собственных банкоматов Сбербанка и влияет на невостребованность данной функции в других организациях. А во-вторых, эксперты не исключили, что подобные разговоры могут быть нападками конкурентов с небольшой сетью устройств.

«Сегодняшние новости, что Сбербанк запрещает пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков, кажутся достаточно необоснованными. Большинство людей в подавляющем числе случаев используют свой банкомат своего банка», — сказал «Известиям» председатель совета директоров ЦЭР. РФ Андрей Киселев.

Банкоматы «Сбербанка» Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По мнению Киселева, пополнение карты через «материнский» банкомат намного безопаснее, так как сторонней организацией может быть взята комиссия, деньги могут попросту «застрять» или перевод будет выполнен за более долгий промежуток времени.

Между тем интересно мнение регулятора рынка — ЦБ РФ. Однако его представители, как указано выше, предпочли не комментировать ситуацию. Но в пресс-службе ПС «Мир» изданию «Коммерсантъ» сообщили, что, согласно правилам системы, банк-эмитент обязан поддерживать все типы операций платежной системы.

«Подобная практика ограничивает доступность финуслуг для пользователей, планируется обсуждение данного вопроса с Банком России», — цитирует издание пресс-службу ПС.

Выходит, что коллизия коллизией погоняет: запрет Сбербанка, с одной стороны, может ограничивать, как говорят представители ПС «Мир», доступность финансовых услуг, с другой — отсутствие запрета при 80% доли данного рынка может повлечь высокие расходы самого банка, при этом созданная регулятором платежная система будет обсуждать эти вопросы с самим же регулятором.