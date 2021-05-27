Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 168 миллионов. Об этом 27 мая сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено 168 197 107 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 3 494 593.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (33 190 161 заразившихся), Индия (27 157 795) и Бразилия (16 274 695).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC одобрил вакцину от COVID-19 производства Pfizer для подростков 12−15 лет.