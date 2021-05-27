Ярославль, 27 мая 2021, 17:24 — REGNUM В Ярославле многодетные семьи должны вернуть смартфоны, выданные в ходе благотворительной акции «Многодарю — компьютеры детям». Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Акцию инициировал Общероссийский народный фронт год назад. Сами смартфоны передала компания «Мегафон». Предполагалось, что гаджеты помогут школьникам во время дистанционного обучения. Их вручали многодетным малообеспеченным семьям. Часть смартфонов вручал лично мэр города. В мэрии Ярославля подтвердили — телефоны выдавали сроком на год, и сейчас их необходимо вернуть.
Стоит отметить, что мэр вручал смартфоны 28 мая 2020 года. В школы они поступили ещё позже. Фактически дети уже были на каникулах, использовать подарок для учёбы на дистанте они не могли. С осени учёба началась в очном формате. Большинство и восприняли это именно как подарок от городских властей и «Мегафона». С каждым телефоном выдавалась сим-карта оператора связи.
Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова, к помощнику которой и обратились недовольные ярославцы, не понимает логики властей.
Интересно, что требования о возврате смартфонов пока поступили только родителям одной из школ. Неясно, что делать родителям в случае утери или повреждения телефона. Документов о материальной ответственности за выданную технику они не подписывали.