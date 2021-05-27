Ярославль, 27 мая, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославле многодетные семьи должны вернуть смартфоны, выданные в ходе благотворительной акции «Многодарю — компьютеры детям». Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Вручение смартфонов многодетным семьям весной 2020 года

Акцию инициировал Общероссийский народный фронт год назад. Сами смартфоны передала сотовая компания. Предполагалось, что гаджеты помогут школьникам во время дистанционного обучения. Их вручали многодетным малообеспеченным семьям. Часть смартфонов вручал лично мэр города. В мэрии Ярославля подтвердили — телефоны выдавали сроком на год, и сейчас их необходимо вернуть.

«Телефоны были подарены благотворительным фондом общеобразовательным организациям для использования в обучении детей в период дистанта. Каждая общеобразовательная организация заключила договор с родителями на период пользования телефоном. По истечении срока договоров телефон возвращается в образовательное учреждение для дальнейшего использования его в образовательных целях», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города Ярославля.

Стоит отметить, что мэр вручал смартфоны 28 мая 2020 года. В школы они поступили ещё позже. Фактически дети уже были на каникулах, использовать подарок для учёбы на дистанте они не могли. С осени учёба началась в очном формате. Большинство и восприняли это именно как подарок от городских властей. С каждым телефоном выдавалась сим-карта оператора связи.

Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова, к помощнику которой и обратились недовольные ярославцы, не понимает логики властей.

«Дать ребёнку игрушку подержать и сказать потом «отдай» — это психологическая травма для ребёнка. У ребёнка будет ненависть и обида. У нас дети очень зависимы от гаджетов. Тем более давалось детям из малообеспеченных семей, когда нет возможности пойти и купить новую игрушку. Вплоть до случая суицида может дойти ситуация. Никакого смысла в возврате я не вижу. Для каждого смартфон сегодня это как зубная щётка — вещь сугубо индивидуальная. Как потом передать его кому-то? Техника устаревает очень быстро. Кто в школах будет за них нести материальную ответственность? На классных руководителей повесят? Это просто выходит за грани разумного. Мне хочется в такие моменты просто сказать — остановите планету, я сойду», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Наталия Бобрякова.

Интересно, что требования о возврате смартфонов пока поступили только родителям одной из школ. Неясно, что делать родителям в случае утери или повреждения телефона. Документов о материальной ответственности за выданную технику они не подписывали.