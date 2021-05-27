Казань, , 17:23 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник «Норрчепинга» и национальной сборной Черногории Сеад Хакшабанович подписал контракт с казанским «Рубином» сроком на пять сезонов. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба «Рубина». Сумма трансфера не раскрывается.

В прошедшем сезоне Сеад Хакшабанович принял участие в 11-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами. В составе сборной Черногории на счету футболиста одна результативная передача в трех матчах квалификаций на Чемпионат Мира 2022.

К 22-м годам молодой черногорец, помимо «Норрчепинга» успел поиграть в «Хальмстаде», лондонском «Вест Хэме» и «Малаге».