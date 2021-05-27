Подгорица, , 17:23 — REGNUM За сутки в Черногории выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом по результатам исследования 1324 тестов, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Также в стране за 24 часа не было зарегистрировано смертей, связанных с COVID-19.

Общее число умерших, связанное с коронавирусом с начала эпидемии в стране составило 1578 человек.

За сутки выздоровели 78 пациентов.