Астрахань, , 17:22 — REGNUM Крупную партию икры рыб осетровых видов изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, сообщили в пресс-службе погрануправления 27 мая.

По подозрению в незаконном обороте чёрной икры задержаны двое жителей города Астрахани. При досмотре автомобиля, который принадлежит одному из задержанных, пограничники обнаружили в багажном отделении более 50 банок с икрой рыб осетровых видов, общим весом около 30 килограммов. В СУ СКР уточнили, что продукцию пытались вывезти за пределы региона.

Сопроводительных документов, подтверждающих легальность перевозимой рыбной продукции, у задержанных не было. Предположительная рыночная стоимость партии икры составляет около трёх миллионов рублей, уточнили в ПУ ФСБ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.