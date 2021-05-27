Рязань, 27 мая 2021, 17:25 — REGNUM Карту-путеводитель «Сергей Есенин в Рязани» представили в Центральной городской библиотеке Рязани. Материалы подготовлены коллективом библиотеки совместно с историками, краеведами и общественниками, сообщает 27 мая пресс-служба мэрии.
В путеводителе представлены здания, достопримечательности, связанные с биографией Сергея Есенина. Это и библиотека имени Горького, театр «Переход», Рязанский государственный университет и другие. Справочник нацелен на популяризацию имени поэта, сотрудники библиотеки подготовили материалы совместно с историками и краеведами.
В Центральной городской библиотеке также планируют подготовить подобные карты по местам, связанным с именами Якова Полонского, Константина Циолковского, Михаила Салтыкова-Щедрина, а также сборник-путеводитель «Рязань литературная».