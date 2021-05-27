Киев, , 17:19 — REGNUM Украинская госкомпания «Энергоатом» (отвечает за работу всех АЭС страны) инициировала судебный процесс против России, говорится в заявлении, обнародованном 27 мая.

В «Энергоатоме» отмечают, что суд касается компенсации за активы, утраченные в Крыму, в частности, Донузлавской ветроэлектростанции (ВЭС), передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении говорится, что в декабре прошлого года по инициативе Германа Галущенко, на тот момент вице-президента компании, а сейчас — министра энергетики Украины, между «Энергоатомом» и международной юридической компанией Shearman & Sterling LLP был заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлении уведомления о споре в Российскую Федерацию. После получения сообщения российской стороной, у сторон есть шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке.

Пресс-служба «Энергоатом» приводит заявление вр. и. о. президента Петра Котина, который утверждает, что компания «непременно решит этот спор» и получит компенсацию за активы, «которые уже восьмой год подряд не работают на экономику и энергетическое развитие украинского государства».

ИА REGNUM напоминает, что в марте этого года стало известно, что украинский государственный банк «Ощадбанк» проиграл России дело в отношении своего имущества в Крыму. В частности, апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража, постановив, что этот арбитраж вообще не имел юрисдикции в отношении банковских активов в Крыму.