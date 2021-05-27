Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Уголовное дело в отношении 32-летнего петербуржца, сбившего на электросамокате 53-летнюю женщину, по указанию председателя СК России Александра Бастрыкина передано от органов полиции в следственные органы ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Напомним, уголовное дело было возбуждено УМВД России по Красносельскому району по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Инцидент произошел 19 мая. У дома 92 по Ленинскому проспекту мужчина, ехавший на электросамокате, сбил женщину, гулявшую с внуком. От удара женщина упала, ударившись головой об асфальт. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Виновник наезда с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен. В отношении мужчины избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Самокат принадлежит кикшеринговой компании.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Напомним, 24 мая в центре Санкт-Петербурга был задержан пьяный мужчина, который на электросамокате сбил ребенка и причинил ему травмы. Ранее были задержаны молодые люди, которые также на самокатах ездили по тротуарам Невского проспекта, сбивали людей и избили прохожего. Это дело также расследует СКР.

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