Белград, , 17:36 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 27 мая после встречи с патриархом и епископом Сербской православной церкви заявил, что получил официальное уведомление о том, что Греция намерена повысить отношения с Приштиной до уровня представительств, сообщает Srbija danas.

ИА REGNUM) нам официально сообщили, что они будут продвигать свои отношения с Приштиной на более высокий уровень, уровень политических представителей». Вучич «В пятницу (28 мая — прим.) нам официально сообщили, что они будут продвигать свои отношения с Приштиной на более высокий уровень, уровень политических представителей».

Он добавил, что доверяет отношениям с Афинами, и выразил уверенность, что они не прибегнут к признанию независимости Косово. Вучич сообщил, что он будет просить Грецию не открывать представительства в Косово, потому что следующим шагом станет признание независимости края.

Вучич отметил, что Греция когда-то вводила пошлины на товары из центральной Сербии. При этом Греция дала возможность открыть торговые офисы, а теперь она подняла качество отношений на уровень выше.

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