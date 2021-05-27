Белград, 27 мая 2021, 17:36 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 27 мая после встречи с патриархом и епископом Сербской православной церкви заявил, что получил официальное уведомление о том, что Греция намерена повысить отношения с Приштиной до уровня представительств, сообщает Srbija danas.
Он добавил, что доверяет отношениям с Афинами, и выразил уверенность, что они не прибегнут к признанию независимости Косово. Вучич сообщил, что он будет просить Грецию не открывать представительства в Косово, потому что следующим шагом станет признание независимости края.
Вучич отметил, что Греция когда-то вводила пошлины на товары из центральной Сербии. При этом Греция дала возможность открыть торговые офисы, а теперь она подняла качество отношений на уровень выше.
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