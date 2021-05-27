Подгорица, , 17:16 — REGNUM В Черногории недостатка в деньгах на закупку вакцин от коронавируса не будет. На данный момент за их закупку было выплачено 3 000 000 евро, а все другие согласованные количества будут также оплачены, сообщил фонд страхования здоровья Черногории.

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В фонде подчеркивают, что в настоящее время закупка вакцин является самым важным делом, и он совместно с правительством, министерством здравоохранения и Монтефармом обеспечивают бесперебойную поставку вакцинн. На данный момент в Черногорию доставлено около 300 000 доз вакцин от китайских компаний Sinofarm, Astra Zeneka, Sputnik и Pfizer.