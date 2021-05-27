Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM По итогам 2020 года муниципальный долг Нижнего Новгорода достиг 12 млрд 696 млн рублей. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета города за минувший год, утвержденном Нижегородской городской думой.

Из этой суммы на займы кредитных организаций приходится 7,2 млрд рублей и на муниципальные ценные бумаги — 5 млрд рублей.

Самая маленькая доля в муниципальном долге приходится на бюджетные кредиты от областного министерства финансов — они составляют только 496 млн рублей.