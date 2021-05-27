Киев, , 17:09 — REGNUM Верховной раде Украины предлагают призвать мировых лидеров и ведущие международные организации признать режим Александра Лукашенко «угрозой международной безопасности».

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Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение украинского парламента 27 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В документе говорится, что Верховная рада осуждает действия власти Белоруссии по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича. Парламент Украины намерен способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента.

Депутаты Рады также предлагают западным партнёрам усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения новых санкций против «деятелей режима Лукашенко».

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая межфракционное объединение Верховной рады «За демократическую Беларусь», созданное в ходе политического кризиса в РБ в прошлом году, выступило за прекращение дипломатических связей с Белоруссией, «кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных». Пока что руководители Рады не комментировали данную инициативу.