Брюссель, , 17:04 — REGNUM Белорусские власти должны нести ответственность за задержание «независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу». Об этом говорится в распространённом 27 мая заявлении стран-членов G7 (США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Канада, Италия).

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

В заявлении, под которым подписался и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говорится, что G7 осуждает решение Минска арестовать Протасевича и Сапегу и что посадка самолёта компании Ryanair, на котором они летели, представляла «угрозу безопасности пассажиров и экипажа».

Кроме того, Международную организацию гражданской авиации G7 призвала «срочно ответить на вызовы, брошенные её правилам и стандартам».

Читайте ранее в этом сюжете: В ОБСЕ призвали Минск освободить Протасевича