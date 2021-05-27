Москва, 27 мая 2021, 17:03 — REGNUM Американский актер Стивен Сигал намерен вступить в партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая сообщили в партии.
«Ожидается, в субботу», — заявил источник в «Справедливой России».
Предполагается, что актер будет заниматься вопросами экологии.
Сигал является обладателем гражданств России, США и Сербии. Он не будет принимать участия на выборах в Госдуму, сообщили в партии.
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