Москва, , 17:03 — REGNUM Американский актер Стивен Сигал намерен вступить в партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая сообщили в партии.

«Ожидается, в субботу», — заявил источник в «Справедливой России».

Предполагается, что актер будет заниматься вопросами экологии.

Сигал является обладателем гражданств России, США и Сербии. Он не будет принимать участия на выборах в Госдуму, сообщили в партии.

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