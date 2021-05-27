Каменский район, Ростовская область, , 17:03 — REGNUM В Ростовской области из-за пожара на свиноводческой ферме погибли животные. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, в настоящее время возгорание ликвидировано.

Напомним, что пожар на предприятии вспыхнул примерно в 12:50 мск на хуторе Гусев. Огнём пройдена площадь в 2000 кв. метров. Здание частично обрушилось.

Животных спасти из горящего здания не удалось. Как пишет телеграм-канал Don Mash, погибли около 11 тысяч поросят.

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