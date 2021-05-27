27 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что экс-президент Украины, депутат Рады Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ, а в это время оказался в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 18:52 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился в Службу безопасности Украины (СБУ) по делу о государственной измене, в котором фигурируют депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак. Об этом сообщила 27 мая пресс-служба СБУ. Порошенко был вызван на допрос в качестве свидетеля. Из-за неявки политика, допрос перенесли на 31 мая 2021 года на 15:00. Отметим, журналисты издания «Страна.ua» сообщили, что ранее Петр Порошенко сообщил, что отправился в Донбасс.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Леся из СТРАНЫ», «Бородатая Бабушка», «Klymenko Time», «Шептун». Некоторые комментирующие отметили, что при президенте Владимире Зеленском Петру Порошенко ничего не угрожает, а приход Порошенко на допрос может «подпортить имидж» бывшего украинского президента.

«Впрочем, я не думаю, что он боится допросов как таковых. При Зеленском ему ничего не будет, это уже ясно. А вот имидж попортить может. Мол, как так? Сивочолий гетьман (седовласый гетман. — О. П.) и тут вдруг на допросе. А так он демонстрирует, что он тут батя и чхал на все эти допросы», — написал Sleepy Bear.

«К чему бы ему сбегать от следователей, если он и предыдущие раз двадцать не являлся на допросы?» — поинтересовался в свою очередь Oleg.

«Сейчас он оттуда еще участником АТО вернётся, будем льготы ему платить, а вы тут про допросы», — иронизирует Галина.

«Вы что, все в сказки верите? Президент ответил на прошлой неделе на этот вопрос — он уже наказан. Чтобы сажать кого-то, нужно честным быть самому», — отметил Figaro.

«Чего его силой притащить не могут? Дали бы уже ордер на арест, и все…» — пишет Ivan B.

«Что бы интересно было, если бы Медведчук не пришел? Вся упоротая шваль верещала бы на весь мир. А толсто*опый гетьман не явился, он в это время «совершенно случайно» поехал на «фронт»… Это тянет на отмазку от допроса», — отметил Neragul.

«Ну, а что? Всем уже в Раде поплакался о недопустимости высоких цен и тарифов, теперь поперся туда рассказывать, что война это ужасно!!!» — добавил Алексей С.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский Gov.ua

«Сывочолый мародер поехал выдать обицяни (обещанные. — О. П.) 1 т[ысячу гривен] в день захысныкам (защитникам. — О. П.)! Главное, чтобы через границу не сошёл! Жму руку, обнимаю!» — добавил Even E., напоминая об обещанной бывшим президентом Порошенко доплате для украинских боевиков в Донбассе в 1000 гривен, а также ссылаясь на записи разговора якобы Петра Порошенко с Владимиром Путиным, ранее обнародованные депутатом Рады Андреем Деркачем, во время которого Порошенко сказал фразу: «Жму руку, обнимаю».

«Прибывший на фронт Петр Алексеевич имеет уникальную возможность лично рассказать бойцам, где та тысяча гривен в день зарплаты, которую он торжественно пообещал им ровно семь лет назад… А с чего, простите, Петр Алексеевич должен был идти сегодня на допрос, если он до этого не приходил на них 30 раз, и ему ничего за это не было?» — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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Напомним, адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что бывший президент Украины не пришёл на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), поскольку не был уведомлен надлежащим образом.