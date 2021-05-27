Таллин, , 16:59 — REGNUM Активность официального Таллина и ряда политиков — профессиональных «борцов с режимами» в направлении Белоруссии является ничем иным, как игнорированием интересов собственных граждан. С таким мнением на своей странице в социальной сети Facebook выступил известный публицист русской Эстонии, издатель tribuna. ee Родион Денисов.

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«Местные ура-патриоты Урмас Рейнсалу и Урмас Паэт начали истерично требовать запрета на полеты «Белавиа» на линии Таллин-Минск. По-моему, подобные действия — это игнорирование интересов собственных граждан, которые из-за политических амбиций местных политиков могут застрять в аэропортах или потерять деньги за билеты, купленные на отпуск или для деловых поездок», — написал он.

Денисов убежден, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса подобные происшествия станут серьезным испытанием для граждан.

Он также отметил, что полеты над Белоруссией куда безопаснее, чем над Украиной: «Думаю, даже самые ушибленные «борцы с режимами» отлично понимают, что полеты над Белоруссией в реальности в разы безопаснее, чем, например, над воюющей Украиной».

Эстонский публицист добавил, что единичное задержание гражданина Белоруссии его собственной страной (пусть и через посадку самолёта) никоим образом не угрожает всем остальным участникам авиасообщения в этом государстве.

Родион Денисов высказал мнение, что граждане Эстонии припомнят политикам их нынешние решения на приближающихся местных выборах.