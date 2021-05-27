Новосибирск, , 16:59 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении двух экспертов отдела контроля качества Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Дело возбуждено по факту получения взяток, сообщает Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте.

Предварительно установлено, что в 2020 году эксперты провели испытания асфальтобетонных образцов с объектов реконструкции новосибирских автомобильных дорог по государственным контрактам. Они выявили несоответствие образцов специальным требованиям, которые были обязаны внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений. Но решили получить от представителя коммерческих организаций взятки за внесение в протоколы испытаний недостоверных сведений. В итоге акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости были подписаны, работа оплачена. Свои услуги подозреваемые оценили в 250 тыс. рублей и 70 тыс. рублей.

В настоящее время в рамках дела проводятся обыски и допросы свидетелей.

Напомним, что начальник ГКУ «ТУАД» с декабря 2020 года содержится под стражей. По данным следствия, чиновник получил взятки на сумму более 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний за обещание заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети Новосибирской области. Также по делу проходит его брат, который по версии следствия, выступал посредником в передаче взяток.