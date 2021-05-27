Москва, , 16:58 — REGNUM Банк России фиксирует, что российские граждане начали пытаться брать по несколько ипотечных кредитов за один день. Об этом рассказала на брифинге 27 мая первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева.

«Мы наблюдаем новую схему, в рамках которой заёмщики берут несколько ипотечных кредитов в один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию», — сказала она.

Юдаева отметила, что регулятор намерен оценить, «насколько это действительно значимая проблема или это разовые истории».

Замглавы Центробанка также сообщила, что граждане продолжают брать потребительские кредиты для оплаты первоначального взноса по ипотеке, но существенного роста таких случаев пока не наблюдается.