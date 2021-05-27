Воронеж, , 16:57 — REGNUM Массовая драка произошла у распределительного центра «Пятёрочки» в Воронежской области. Видео потасовки попало в сеть, судя по кадрам, участниками конфликта стали несколько десятков человек.

По информации «Вести-Воронеж», драка произошла в селе Айдарово Рамонского района, её участниками стали иностранцы, являвшиеся наёмными работниками.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что обращений в полицию в связи с дракой не поступало, вместе с тем, правоохранители начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение